Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in giugno gli investimenti in fixed asset (dato che raggruppa infrastrutture, apparecchiature industriali e costruzioni) hanno registrato in Cina una crescita del 6,1% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 6,2% di maggio (e al 6,8% di aprile) ma sopra al 6,0% del consensus del Wall Street Journal.