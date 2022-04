Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 20 aprile 08:20 Cina: PboC lascia invariato loan prime rate annuale al 3,70% Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

La People's Bank of China (PboC) lascia invariato al 3,70% il loan prime rate annuale (il tasso privilegiato è fissato mensilmente sulla base delle indicazioni di 18 banche, anche se Pechino ha un'influenza diretta sulla sua determinazione), dopo averlo abbassato di 5 punti base in dicembre e di 10 punti base nel gennaio 2021 (in precedenza lo aveva lasciato invariato per diciannove meeting consecutivi). Intoccato al 4,60% anche il loan prime rate a cinque anni. Gli economisti erano divisi sulla decisione dell'istituto: in un sondaggio condotto da Reuters, infatti, 11 dei 28 intervistati aveva dichiarato di attendersi tassi invariati mentre altri 11 avevano stimato un taglio di 5 punti base (10 punti base la riduzione prevista dai rimanenti 6 economisti). (RR - www.ftaonline.com)

