La People's Bank of China (PboC) lascia invariato al 3,70% il loan prime rate annuale (il tasso privilegiato è fissato mensilmente sulla base delle indicazioni di 18 banche, anche se Pechino ha un'influenza diretta sulla sua determinazione), dopo averlo abbassato di 5 punti base lo scorso dicembre e prima ancora di 10 punti base nel gennaio 2021 (in precedenza lo aveva lasciato invariato per diciannove meeting consecutivi). Invariato anche al 4,45% il loan prime rate a cinque anni, dopo il taglio di 15 punti base di maggio. La decisione era prevista: tutti i 19 economisti che componevano il consensus di Bloomberg non si aspettavano infatti alcuna modifica.

