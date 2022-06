La People's Bank of China (PboC) manterrà la sua politica monetaria a sostegno della ripresa dell'economia da nuovi focolai di Covid-19 e lockdown e altri stress. "La politica monetaria continuerà a essere accomodante per sostenere la ripresa economica in senso aggregato", ha dichiarato il governatore Yi Gang in un'intervista all'emittente pubblico China Global Television Network citata da Bloomberg. Per Yi le "priorità elevate" dell'istituto centrale di Pechino sono mantenere i prezzi stabili e massimizzare l'occupazione. La Pboc continuerà anche a concentrarsi su politiche strutturali come quelle a sostegno delle piccole imprese e dei progetti green. Yi ha sottolineato che il "tasso d'interesse reale è piuttosto basso in Cina", tenuto conto dell'inflazione.

(RR - www.ftaonline.com)