Secondo quanto comunicato dal Municipal Statistics Bureau di Pechino, il Pil della capitale della Cina è balzato del 17,1% nel primo trimestre a 891,6 miliardi di yuan (113,8 miliardi di euro). L'economia di Pechino aveva invece registrato nell'intero 2020 un'espansione dell'1,2% a 3.600 miliardi di yuan, pari a circa 460 miliardi di euro. (RR - www.ftaonline.com)

