Secondo quanto comunicato dalla China Automotive Battery Innovation Alliance, nel primo semestre 2022 la produzione di batterie per veicoli elettrici è rimbalzata in Cina del 176,4% annuo a 206,4 gigawattora. Nei sei mesi l'output di batterie al litio ferro fosfato è cresciuto del 226,8% annuo a 123,2 gigawattora, contro il progresso del 125,0% a 82,9 gigawattora per quelle al litio ternarie. Nel corso del semestre sono state installate su veicoli elettrici batterie per 110,1 gigawattora, in rialzo del 109,8% annuo. Nel solo mese di giugno la produzione di batterie è rimbalzata del 171,1% annuo a 41,3 gigawattora.

(RR - www.ftaonline.com)