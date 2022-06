La produzione industriale è cresciuta in media del 6,3% annuo in Cina nel decennio 2021-2021, passando da 20.

La produzione industriale è cresciuta in media del 6,3% annuo in Cina nel decennio 2021-2021, passando da 20.900 a 37.300 miliardi di yuan (da 2.976 a 5.325 miliardi di euro). Lo ha sottolineato in una conferenza stampa Xin Guobin, viceministro di Industria e Information Technology, che ha notato come il dato si confronti con la crescita media del 2,0% annuo registrata a livello globale. Nonostante la pandemia di coronavirus la produzione industriale è cresciuta in Cina del 6,1% annuo in media nel 2020 e nel 2021.

