di Financial Trend Analysis

Secondo il Bank of China Research Institute, i profitti delle banche commerciali della Cina sono attesi in crescita dell'8% annuo nel terzo trimestre. Da luglio a settembre è probabile che il rapporto dei prestiti deteriorati delle banche commerciali continui a scendere, mentre i loro prestiti deteriorati in essere potrebbero aumentare moderatamente, si legge nel rapporto citato dall'agenzia stampa Xinhua.

