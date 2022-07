Secondo quanto comunicato dal ministero di Industria e Information Technology di Pechino, nei primi cinque mesi del 2022 i ricavi delle aziende operanti su Internet sono saliti in Cina dell'1,8% annuo a 585 miliardi di yuan (83,7 miliardi di euro).

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal ministero di Industria e Information Technology di Pechino, nei primi cinque mesi del 2022 i ricavi delle aziende operanti su Internet sono saliti in Cina dell'1,8% annuo a 585 miliardi di yuan (83,7 miliardi di euro). Il dato è in rallentamento rispetto al 2,7% registrato nel periodo gennaio-aprile (1,4% nel primo trimestre). I profitti sono invece crollati del 14,8% annuo a 49,5 miliardi di yuan (7,1 miliardi di euro), comunque in miglioramento rispetto al 25,4% precedente.

