Secondo i dati ufficiali dello U.S. Department of the Treasury (il ministero del Tesoro di Washington), citati da Reuters, le riserve in titoli di Stato Usa detenute dalla Cina sono calate in aprile a 1.003 miliardi di dollari dai 1.039 miliardi di marzo, attestandosi sui minimi dagli 844 miliardi del maggio 2010. Complessivamente i Treasury Usa detenuti da investitori esteri sono scesi in aprile a 7.455 miliardi di dollari dai 7.613 miliardi di marzo, livello più basso dall'aprile 2021. Il Paese con maggiori riserve rimane il Giappone, con 1.218 miliardi.

(RR - www.ftaonline.com)