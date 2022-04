Stretta regolatoria di Pechino sull'uso del Feng Shui nel trading azionario. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita il quotidiano ufficiale China Securities Journal, la China Securities Regulatory Commission (Csrc, l'autorità di controllo dei mercati finanziari) avrebbe avviato una politica di tolleranza zero verso broker che fanno analisi e previsioni e danno consigli d'investimento applicando elementi del Feng Shui come tronchi celesti e rami terrestri (che sono anche alla base dell'astrologia cinese). In particolare società come Guosheng Securities ed Essence Securities avrebbero ricevuto lettere d'avvertimento dalla Csrc. Il broker di Hong Kong Clsa (ex sussidiaria del Crédit Lyonnais) prima del Capodanno cinese pubblica ogni anno un suo Feng Shui Index, anche se in questo caso si tratta di un outlook "ironico".

(RR - www.ftaonline.com)