di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato da China State Railway Group, nel primo semestre 2022 il trasporto ferroviario di merci è cresciuto del 5,5% annuo in Cina, a 1,95 miliardi di tonnellate. Un totale di 690 milioni di tonnellate di carbone usato per la produzione di energia elettrica è stato trasportato su rotaia nei primi sei mesi del 2022, in rialzo del 9,1% annuo.

