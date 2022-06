Secondo quanto comunicato da China State Railway Group, in maggio il trasporto ferroviario di merci è cresciuto del 6,6% annuo in Cina, al nuovo record di 340 milioni di tonnellate.

Secondo quanto comunicato da China State Railway Group, in maggio il trasporto ferroviario di merci è cresciuto del 6,6% annuo in Cina, al nuovo record di 340 milioni di tonnellate. Un totale di 110 milioni di tonnellate di carbone usato per la produzione di energia elettrica sono state trasportate su rotaia il mese scorso, in rialzo del 7,0% annuo. Il cargo passato dal New International Land-Sea Trade Corridor (attivo dal settembre 2019) è aumentato del 20,5% annuo a 78.000 Teu (unità equivalente a venti piedi, misura standard dei container corrispondente a circa 38 metri cubi).

