Secondo quanto comunicato dalla National Railway Administration (l'amministrazione della rete ferroviaria di Pechino), nel 2021 il trasporto ferroviario passeggeri è rimbalzato del 18,5% nel 2021 a 2,61 miliardi di persone. Il trasporto di merci è invece cresciuto del 4,9% sul 2020 a 4,77 miliardi di tonnellate. Secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Xinhua, gli investimenti in fixed asset destinati alla rete ferroviaria sono stati pari a 748,9 miliardi di yuan (circa 109 miliardi di euro) lo scorso anno. (RR - www.ftaonline.com)

