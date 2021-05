[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Cisco Systems ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire Kenna Security, azienda di Santa Clara, specializzata in sicurezza informatica. Kenna utilizza il machine learning l'apprendimento automatico e la scienza dei dati per monitorare e prevedere gli attacchi informatici. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'operazione. Cisco aveva chiuso in rialzo dello 0,78% venerdì al Nasdaq. (RR - www.ftaonline.com)

