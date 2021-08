Il Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale S.p.A. ("Banca di Cividale" o "CiviBank" o la "Banca"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati al 30 giugno 2021. Nel primo semestre di quest'anno la Banca ha dato ulteriore prova di saper affrontare efficacemente la complessità del contesto economico conseguente all'epidemia da COVID-19, nelle regioni di insediamento. L'utile netto si attesta a 5,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2,1 milioni di euro dell'analogo periodo del 2020. Confermato il trend positivo degli ultimi anni nell'erogazione di finanziamenti in sostegno all'economia del nostro territorio: il primo semestre 2021 registra il miglior risultato dell'ultimo triennio, con un totale di 366 milioni di euro erogati a imprese e famiglie del nord-est (+70,8%) trainati dai mutui prima casa e bonus fiscali green, quali segnali di ripresa e di fuoriuscita dalla crisi pandemica. Il CET1 ratio al 14,5% conferma la solidità patrimoniale della Banca. Dopo la trasformazione in Società per Azioni e l'adozione della forma di "Società Benefit", è attualmente in corso il periodo di offerta in opzione (che terminerà il 14 settembre 2021) delle nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 49.976.595,75 destinato a sostenere il percorso di ulteriore crescita dimensionale, territoriale e reddituale di CiviBank, unica banca regionale autonoma del Friuli Venezia Giulia. Per maggiori informazioni in merito a tale operazione, si rinvia al prospetto informativo pubblicato dalla Banca sul proprio sito internet, all'indirizzo "www.civibank.it", sezione "CiviBank - Investor Relations – Aumento di Capitale 2021" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché disponibile presso la sede legale della Società.

