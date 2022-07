Civitanavi Systems e Honeywell, due produttori leader nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione inerziale, georeferenziazione e stabilizzazione, hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di nuove soluzioni di navigazione inerziale, sistemi di riferimento per la rotta di assetto e sistemi di navigazione inerziale per clienti commerciali e della difesa (dualuse).

Civitanavi Systems e Honeywell, due produttori leader nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione inerziale, georeferenziazione e stabilizzazione, hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di nuove soluzioni di navigazione inerziale, sistemi di riferimento per la rotta di assetto e sistemi di navigazione inerziale per clienti commerciali e della difesa (dualuse).

Il sistema di misura inerziale (IMU – Inertial Measurament Unit) HG2800, ad alte prestazioni e di grado tattico, sarà il primo prodotto lanciato nell'ambito di questa collaborazione e verrà utilizzato, tra le altre applicazioni, su un'ampia gamma di aerei commerciali e militari. L'IMU HG2800 comprende giroscopi con tecnologia a fibra ottica (FOG) e accelerometri di tipo micro-electromechanical system (MEMS) progettati per migliorare il puntamento, la stabilizzazione e la navigazione di breve durata a bassa potenza e a basso rumore.

"Sono molto orgoglioso di annunciare la collaborazione tra Civitanavi Systems e Honeywell nella realizzazione del nuovo sistema di misura inerziale (IMU). Si tratta di un'eccellente opportunità a livello strategico, questa alleanza genererà sinergie nella produzione di una nuova soluzione di stabilizzazione e navigazione. Crediamo che questa collaborazione combini l'eccezionale agilità di Civitanavi Systems e la sua tecnologia FOG ad alte prestazioni con la leadership di mercato di Honeywell per fornire un prodotto che avrà un impatto sul mercato globale", ha dichiarato Andrea Pizzarulli, CEO e co-fondatore di Civitanavi Systems.

"In Honeywell abbiamo una lunga storia nella produzione di soluzioni inerziali di alta precisione per l'uso in piattaforme commerciali, militari e industriali, e questa collaborazione con Civitanavi Systems amplierà la nostra esperienza. L'IMU HG2800 sarà disponibile in diverse varianti e utilizzerà la tecnologia di prossima generazione MEMS Honeywell, abbinata ai sensori FOG a basso costo e ad alte prestazioni di Civitanavi Systems, per fornire una nuova suite di prodotti", ha dichiarato Matthew Picchetti, vicepresidente e direttore generale, Navigation & Sensors, Honeywell Aerospace.

L'IMU HG2800 è sistema di misura inerziale a basso rumore, a banda larga e ad alte prestazioni, progettato per applicazioni di puntamento, stabilizzazione e navigazione di breve durata in un formato ridotto (32 pollici cubi). Il prodotto viene inizialmente presentato in due varianti: l'HG2801, un'IMU originaria dell'Unione Europea, e l'HG2802, sistema di navigazione inerziale non classificato ITAR. Questa nuova gamma di IMU sarà disponibile in commercio nel primo trimestre del 2023.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia di IMU HG2800, visitare la pagina dei prodotti IMU di Honeywell o Civitanavi Systems.

(GD - www.ftaonline.com)