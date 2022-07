Civitanavi Systems +2,4% guadagna terreno in scia all'annuncio della collaborazione con Honeywell.

di Financial Trend Analysis

Civitanavi Systems +2,4% guadagna terreno in scia all'annuncio della collaborazione con Honeywell. I due gruppi lavoreranno allo "sviluppo di nuove soluzioni di navigazione inerziale, sistemi di riferimento per la rotta di assetto e sistemi di navigazione inerziale per clienti commerciali e della difesa (dualuse)". L'HG2800 sarà il primo prodotto lanciato nell'ambito di questa collaborazione e verrà utilizzato, tra le altre applicazioni, su un'ampia gamma di aerei commerciali e militari.

