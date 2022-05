ISIN IT IT0005397721.

Clabo S.p.A. ("Clabo" o "Società"), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositiveprofessionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato Euronext GrowthMilan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in riferimento a quanto diffuso il 31 marzo2022, comunica di aver corrisposto in data odierna alla banca pagatrice la rata pari ad Euro2.500.000,00 relativa al prestito obbligazionario denominato «Clabo S.p.A. 3% – 2020-2022» codice ISINIT0005397721 ("Prestito Obbligazionario"), emesso dalla scrivente ed interamente sottoscritto daAmundi SGR S.p.A., per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato adinvestitori professionali gestito dalla stessa e denominato "Amundi Progetto Italia " .Il Prestito Obbligazionario è stato pertanto integralmente rimborsato.

