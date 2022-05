Covetrus ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte dei private equity Clayton, Dubilier & Rice e Tpg Capital, per un enterprise value di circa 4 miliardi di dollari.

Covetrus ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte dei private equity Clayton, Dubilier & Rice e Tpg Capital, per un enterprise value di circa 4 miliardi di dollari. Clayton, Dubilier & Rice (che già detiene circa il 24% del capitale di Covetrus) e Tpg pagheranno 21 dollari in contanti per azione. Covetrus, fornitore di prodotti e servizi veterinari (separato nel 2019 da Henry Schein), ha chiuso in rally del 4,83% mercoledì al Nasdaq, restando comunque sotto al prezzo d'Opa.

