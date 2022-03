NortonLifeLock ha chiuso con un crollo del 13,28% mercoledì al Nasdaq (nella peggiore performance dell'S&P 500), dopo che la Competition and Markets Authority (Cma) ha annunciato che avvierà un'indagine approfondita sull'acquisizione di Avast. L'ex Symantec lo scorso agosto aveva siglato l'accordo per il takeover della rivale negli antivirus per 8,6 miliardi di dollari. Secondo l'autorità britannica l'integrazione delle due società, che insieme avrebbero oltre 500 milioni di utenti nel mondo, potrebbe danneggiare la concorrenza e fare aumentare i prezzi dei software per la sicurezza informatica. Avast, fondata nel 1988 a Praga, aveva perso il 13,26% mercoledì a Londra, contro il guadagno dell'1,75% del Ftse 100. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

