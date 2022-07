La Competition and Markets Authority (Cma) mette in dubbio il buyout da 68,7 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft, siglato a inizio anno.

La Competition and Markets Authority (Cma) mette in dubbio il buyout da 68,7 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft, siglato a inizio anno. Secondo l'autorità di Londra l'acquisizione del colosso dei videogiochi potrebbe rappresentare un rischio per la concorrenza nel settore in Gran Bretagna. Microsoft aveva chiuso in rialzo dell'1,26% martedì al Nasdaq, contro il progresso dello 0,38% di Activision.

(RR - www.ftaonline.com)