Il Consiglio di Amministrazione di Cofle - azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – riunitosi in data 5 maggio 2022 in tarda serata, ha esaminato il fatturato consolidato del primo trimestre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a 14,3 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (13,1 milioni di euro).