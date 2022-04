Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 2 ore fa COIMA RES balza a ridosso prezzo OPA Evergreen Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

COIMA RES, +20,6% a 9,89 euro, balza a ridosso del prezzo dell'OPA totalitaria di acquisto e scambio finalizzata al delisting da parte di Evergreen SpA (controllata da Qatar Holding, del gruppo Qatar Investment Authority, fondo sovrano del Qatar) sul gruppo a 10 euro per azione o 1 azione Evergreen, con il limite massimo del 25% delle azioni per quanto riguarda lo scambio.

COIMA RES, +20,6% a 9,89 euro, balza a ridosso del prezzo dell'OPA totalitaria di acquisto e scambio finalizzata al delisting da parte di Evergreen SpA (controllata da Qatar Holding, del gruppo Qatar Investment Authority, fondo sovrano del Qatar) sul gruppo a 10 euro per azione o 1 azione Evergreen, con il limite massimo del 25% delle azioni per quanto riguarda lo scambio. L'operazione è motivata dalle ottime prospettive del "segmento relativo agli immobili ad uso ufficio e commerciale, sulla base di una domanda crescente da parte dei conduttori per asset sostenibili di alta qualità, situati in quartieri interconnessi, resilienti e con capacità di adattamento all'evoluzione delle modalità di lavoro". (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

