Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), nonché dell'art. 37 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), Evergreen S.p.A. ("BidCo" o l'"Offerente") comunica di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta"), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni COIMA RES" o le "Azioni") di COIMA RES S.p.A. SIIQ ("COIMA RES" o l'"Emittente"), quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). In particolare, l'Offerta è finalizzata (i) ad acquisire la totalità delle Azioni emesse da COIMA RES alla data odierna – pari a complessive n. 36.106.558 azioni ordinarie dell'Emittente – ivi incluse le eventuali azioni proprie direttamente o indirettamente detenute, tempo per tempo, dall'Emittente e (ii) ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni dall'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Per ciascuna Azione COIMA RES portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà, qualora si verificassero le (o l'Offerente rinunciasse alle) Condizioni di Efficacia (come infra definite), a scelta degli aderenti all'Offerta:

(i) un corrispettivo pari a Euro 10,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo in Denaro"); ovvero, in alternativa,

(ii) un corrispettivo costituito da 1 Azione BidCo (come di seguito definita) non quotata per 1 Azione portata in adesione all'Offerta, fatta salva la procedura di Riparto (come infra definita) (il "Corrispettivo Alternativo", congiuntamente al Corrispettivo in Denaro, il "Corrispettivo dell'Offerta").

Sulla base del prezzo ufficiale delle Azioni COIMA RES alla chiusura del 27 aprile 2022 e del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni nei 6 mesi e nei 12 mesi precedenti al 27 aprile 2022, il Corrispettivo in Denaro incorpora rispettivamente un premio del 23,5%, del 31,4% e del 38,5%. Si precisa che il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'offerta di scambio non potrà essere superiore a n. 9.026.639 Azioni COIMA RES, corrispondenti al 25% delle azioni ordinarie dell'Emittente alla data del presente Comunicato (il "Quantitativo Massimo in Scambio"). Qualora il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'offerta di scambio ecceda il Quantitativo Massimo in Scambio, verrà applicato il metodo del Riparto (come infra definito). Ciascuna delle Azioni COIMA RES risultanti in eccedenza a seguito della procedura di Riparto verrà acquistata dall'Offerente a fronte della corresponsione del Corrispettivo in Denaro.

(RV - www.ftaonline.com)