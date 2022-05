Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Evergreen S.p.A. (l'"Offerta"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.lgs. 58/1998 ("TUF"), sulle azioni ordinarie di Coima RES S.p.A. SIIQ (la "Società"), si rende noto che gli Amministratori Indipendenti della Società hanno individuato Lazard quale advisor finanziario indipendente a supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi sono chiamati a svolgere in relazione all'Offerta ai sensi dell'art. 39-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di avvalersi – ai fini delle valutazioni e delle attività di propria competenza in relazione all'Offerta, ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti – del supporto dell'advisor finanziario indipendente designato dagli Amministratori Indipendenti. Per i profili legali dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione è assistito dallo studio Chiomenti; gli Amministratori Indipendenti sono assistiti dallo studio Legance – Avvocati Associati.

(RV - www.ftaonline.com)