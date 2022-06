Il Tesoro ha collocato in asta oggi Btp a 3 anni con scadenza 15-08-2025 (ISIN IT0005493298) per 2,0 miliardi di euro contro richieste per 3,267 miliardi (rapporto di copertura 1,63) con un rendimento a 3,04% (+152 punti base rispetto all'asta precedente).

Il Tesoro ha collocato in asta oggi Btp a 3 anni con scadenza 15-08-2025 (ISIN IT0005493298) per 2,0 miliardi di euro contro richieste per 3,267 miliardi (rapporto di copertura 1,63) con un rendimento a 3,04% (+152 punti base rispetto all'asta precedente). Il Btp a 7 anni con scadenza 15-06-2029 (ISIN IT0005495731) è stato collocato per 2,5 miliardi contro richieste per 3,705 miliardi (rapporto di copertura 1,48) con un rendimento a 3,75% (+136 punti base rispetto all'asta precedente). Il Btp a 30 anni con scadenza 01-09-2052 (ISIN IT0005480980) è stato collocato per 752 milioni di euro contro richieste per 1,694 miliardi (rapporto di copertura 2,25) con un rendimento a 4,23%. Il Btp a 30 anni con scadenza 01-09-2049 (ISIN IT0005363111) è stato collocato per 748 milioni contro richieste per 1,646 miliardi (rapporto di copertura 2,20) con un rendimento a 4,20%.

