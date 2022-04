Dow Inc ha comunicato risultati per il primo trimestre 2022 segnati da un eps rettificato di 2,34 dollari, ampiamente sopra ai 2,06 dollari del consensus di Refinitiv. Il colosso chimico del Michigan ha registrato nei tre mesi una crescita dei ricavi da 11,88 a 15,26 miliardi di dollari. Dow, che ha precisato di avere registrato aggravi per 186 milioni di dollari nel trimestre a causa della guerra in Ucraina, aveva chiuso in rialzo del 2,92% la seduta di giovedì al Nyse. (RR - www.ftaonline.com)

