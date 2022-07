Rialzo importante quello di ieri per il FTSE Mib che ha messo a segno un recupero del 3,05%. Per trovare una performance migliore dobbiamo tornare indietro fino allo scorso 16 marzo quando i prezzi salirono del 3,34%. Nelle ultime due sedute, dunque, l'indice è stato capace di annullare la pessima giornata di martedì risalendo fin sopra ai massimi di quel giorno a 21479 per porsi a confronto con la resistenza a 21565. La copertura del gap down del 30 giugno a 21744 appare alla portata dei corsi, che oltre tale livello getterebbero le basi per un rialzo più ampio in direzione di 22400, circostanza che ricondurrebbe in equilibrio il quadro grafico di medio periodo, permettendo così di essere più ottimisti sul futuro dell'indice. Nuove indicazioni di cedimento invece in caso di mancato superamento di 21600 e successivo ritorno sotto 21000, preludio al raggiungimento di nuovi minimi di periodo a 20500 e più in basso a 19800.

(AC)