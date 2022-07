Dave Chappell, fixed income senior portfolio manager di Columbia Threadneedle Investments, ha così commentato le decisioni odierne della Bce.

"Oggi la BCE ha deciso, alla fine, di abbandonare otto anni di tassi negativi, scegliendo di raddoppiare l'entità preannunciata del primo rialzo dei tassi, riprendendo la valutazione aggiornata del Consiglio direttivo sui rischi di inflazione. Le aspettative erano aumentate negli ultimi giorni, dopo che "fonti" avevano suggerito che si stava valutando una mossa di 50 punti base. Il Consiglio può ora passare a valutare, riunione per riunione, il futuro percorso dei tassi.

I mercati si aspettano altri 140 punti base di rialzo dei tassi entro la fine dell'anno, il che suggerisce un movimento costante di mezzo punto percentuale ad ogni riunione.

Il deterioramento delle condizioni economiche nei prossimi mesi potrebbe tuttavia portare a una riduzione anticipata del ciclo di inasprimento.

In Italia, in quello che potrebbe essere descritto come il peggior momento possibile, la rottura della coalizione di governo e le dimissioni del suo leader Mario Draghi hanno portato a un brusco ampliamento dello spread Btp/Bund, una situazione che potrebbe diventare un ostacolo alla regolare trasmissione della politica monetaria.

Tuttavia, quando è stata ripetutamente interrogata durante la conferenza stampa, la Presidente Lagarde si è guardata bene dal rivelare se un inasprimento delle condizioni finanziarie, guidato da politiche interne autodistruttive, avrebbe giustificato l'attuazione del nuovo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (TPI).

In questa fase, visto che non c'è stato ancora alcun contagio nei rialzi di spread in altri paesi periferici, non lo riteniamo probabile".

