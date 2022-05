Comal, società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M, comunica di aver concluso nuovi contratti con energy investors italiani, per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici a terra per 28 MWp in totale e un importo di 11,5 milioni di euro.

Comal, società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M, comunica di aver concluso nuovi contratti con energy investors italiani, per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici a terra per 28 MWp in totale e un importo di 11,5 milioni di euro. Gli impianti saranno realizzati nelle province di Viterbo, Latina e Sassari entro dicembre 2022. Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: "Le nuove acquisizioni consolidano la nostra presenza in diverse aree italiane, anche per installazioni di medio taglio accanto a impianti di grande potenza realizzati da Comal. Il tutto, con grande soddisfazione, contribuisce all'espansione e crescita di Comal.

