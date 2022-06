Comal S.p.A. (EGM: CML.MI), società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M, annuncia di aver concluso un nuovo contratto che prevede la realizzazione completa (Balance of Plant) di un impianto fotovoltaico a terra da 166 MWp per un importo di oltre 24 milioni di euro. L'ordine è stato assegnato alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese fra Comal e un gruppo di quattro imprese locali. Nell'ambito dell'ATI il 76% del valore contrattuale è riservato a Comal che inoltre svolgerà il ruolo di mandataria. L'impianto sarà il più grande finora costruito in Italia. L'inizio delle attività è pianificato già alla fine di giugno 2022 e il completamento entro marzo 2024. Grazie alla nuova acquisizione il portafoglio ordini di Comal alla data odierna ammonta a circa 147 milioni di euro. Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi per l'aggiudicazione di questo ordine. La posizione di COMAL nel settore fotovoltaico è ancor più rafforzata e incrementa la crescita e gli ottimi risultati conseguiti".

(RV - www.ftaonline.com)