Per la maggior parte delle persone, il "rischio" evoca immagini negative: guidare a velocità superiore al limite, scommettere su qualcosa o viaggiare da soli in luoghi sconosciuti.

Per la maggior parte delle persone, il "rischio" evoca immagini negative: guidare a velocità superiore al limite, scommettere su qualcosa o viaggiare da soli in luoghi sconosciuti.

Se si parla di rischio in termini di investimenti, si potrebbe pensare di perdere i risparmi di una vita. In realtà, il rischio d'investimento si presenta in molte forme e ognuna di esse può influenzare il modo in cui perseguite i vostri obiettivi finanziari.

La chiave per affrontare il rischio di investimento è semplice: imparare a gestirlo.

Primo passo: capire i vari tipi di rischio

Il rischio di investimento è generalmente definito come la probabilità che il rendimento effettivo di un investimento sia inferiore alle aspettative dell'investitore.

Il timore di perdere del denaro è probabilmente uno dei motivi per cui le persone scelgono investimenti conservativi, anche per i risparmi a lungo termine.

Sebbene il rischio di investimento si riferisca al rischio generale di perdita, può essere suddiviso in classificazioni più specifiche. Conoscere i diversi tipi di rischio è il primo passo per imparare a gestirli all'interno del proprio portafoglio.

Il primo passo per ridurre i rischi è scegliere una delle migliori piattaforme di trading per operare. Adoperando un sito per investire affidabile mi sto mettendo al sicuro su un fattore importante che tanti investitori sottovalutano.

Rischio di mercato

Noto anche come rischio sistematico, il rischio di mercato è la probabilità che il valore di un titolo si muova di pari passo con il mercato generale.

Ad esempio, se il mercato azionario è in calo, anche i fondi comuni di investimento azionari del vostro portafoglio potrebbero diminuire. Oppure, se i prezzi delle obbligazioni sono in aumento, il valore delle vostre obbligazioni potrebbe salire.

Rischio di tasso di interesse

Il più delle volte associato agli investimenti a reddito fisso, è il rischio che il prezzo di un'obbligazione o di un fondo obbligazionario scenda con l'aumento dei tassi d'interesse.

Rischio di inflazione

Il rischio che il valore del vostro portafoglio venga eroso da una diminuzione del potere d'acquisto dei vostri risparmi, a causa dell'inflazione.

Il rischio di inflazione deve essere preso in considerazione quando si valutano investimenti conservativi, come le obbligazioni, i fondi obbligazionari e i fondi del mercato monetario come investimenti a lungo termine.

Sebbene il vostro investimento possa registrare guadagni nel tempo, potrebbe in realtà perdere valore se non tiene almeno il passo con il tasso di inflazione.

Rischio di credito

Entra in gioco con le obbligazioni e i fondi obbligazionari.

Si riferisce alla capacità dell'emittente di rimborsare il debito come promesso alla scadenza dell'obbligazione.

Alle obbligazioni e ai fondi obbligazionari vengono assegnati rating di credito da parte di agenzie quali Moody's e Standard & Poor's. In generale, più alto è il rating, minore è il rischio di credito. Le obbligazioni spazzatura, che in genere hanno i rating più bassi, sono tra le più rischiose in termini di credito.

Chi investe in queste obbligazioni cerca quindi di ottenere rendimenti più elevati per compensare il rischio di credito più elevato.

Inoltre, gli investimenti internazionali comportano rischi quali la fluttuazione del valore delle valute (rischio valutario) e il potenziale di sconvolgimenti sociali, politici ed economici che possono influenzare i mercati di un paese.

Secondo passo: gestire i rischi con investimenti diversificati

Il vecchio cliché "Non mettere tutte le uova in un solo paniere" è molto applicabile al mondo degli investimenti. Il processo di diversificazione, che consiste nel distribuire il proprio denaro tra diversi investimenti e classi di investimento, viene utilizzato specificamente per aiutare a gestire il rischio di mercato in un portafoglio.

Poiché investono in molti titoli diversi, i fondi comuni di investimento possono essere il modo ideale per diversificare.

Uno dei problemi tipici degli investitori è il non percepire quanto sono sovraesposti verso gli investimenti immobiliari. Immettere tutti i propri risparmi nella prima casa non è un buon investimento.

La scelta di più di un fondo comune per il vostro portafoglio può contribuire a gestire ulteriormente il rischio. Considerate anche i potenziali vantaggi derivanti dalla selezione di investimenti appartenenti a più di una classe di attività: Quando le azioni sono particolarmente colpite da un cambiamento delle condizioni, le obbligazioni potrebbero non risentirne in modo altrettanto drammatico.

Mentre le azioni hanno storicamente fornito reddito e rivalutazione del capitale, il rendimento totale delle obbligazioni è stato composto principalmente da interessi attivi. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri.

Terzo passo: adeguare gli investimenti ai propri obiettivi

Prima di decidere quali tipi di investimenti sono appropriati dal punto di vista del rischio, è necessario valutare i propri obiettivi di risparmio.

Il vostro obiettivo è la conservazione del capitale, la generazione di reddito per le spese correnti o l'aumento del valore del vostro capitale al di sopra dell'inflazione? La risposta a questa domanda vi permetterà di trovare un equilibrio adeguato tra il rendimento che sperate di ottenere e il rischio che siete disposti ad assumere.

Abbinare l'orizzonte temporale alle scelte di investimento

Esaminate il vostro orizzonte temporale per raggiungere i vostri obiettivi e valutate quanto vi sentite a vostro agio nel sopportare perdite di valore a breve termine dei vostri investimenti.

Ricordate che più lungo è il vostro orizzonte temporale, maggiore è la volatilità che potete tollerare nel vostro portafoglio. Allo stesso tempo, gli investitori a lungo termine devono preoccuparsi dell'inflazione. Se state investendo i vostri fondi pensione, potreste anche preoccuparvi di accumulare capitale nel lungo periodo.

Ad esempio, gli investitori che perseguono obiettivi a lungo termine (come la pensione) si preoccupano soprattutto della crescita a lungo termine e della gestione del rischio di inflazione.

I loro portafogli saranno probabilmente ponderati in investimenti obbligazionari e monetari di alta qualità e a basso rischio, con alcune azioni nel mix per mantenere il potenziale di crescita.

Investimenti inappropriati: i rischi invisibili

Quando pensate a come bilanciare rischio e rendimento nel vostro portafoglio, non dimenticate che il rischio di perdita non è l'unico tipo di rischio. Pensate anche al rischio di investire in modo troppo prudente e di non ottenere un potenziale di rendimento sufficientemente elevato per il vostro futuro finanziario.

Fate attenzione anche a non investire in strumenti che potrebbero essere troppo rischiosi per i vostri obiettivi a breve termine. Un professionista finanziario può aiutarvi a selezionare gli strumenti di investimento adatti ai vostri obiettivi.

Nel considerare ogni particolare investimento, ricercate la sua storia di rendimento e le sue caratteristiche di rischio.

Ad esempio, se si tratta di un fondo azionario, come ha reagito drasticamente ai cali del mercato? Quanto tempo ha impiegato per recuperare le perdite?

Come si è comportato in un arco di tempo simile al vostro?

Nel caso di un fondo obbligazionario, considerate anche la scadenza media delle obbligazioni detenute nel fondo in questione.

Non serve conoscere l’analisi tecnica di borsa per trovare le risposte a queste domande.

Il rischio ha le sue potenziali ricompense

Nella vita, quasi ogni tentativo di successo comporta un po' di rischio e la vostra strategia di investimento non è diversa.

Dedicando un po' di tempo all'esame dei vostri obiettivi, conducendo alcune ricerche e collaborando con un professionista finanziario, potete imparare a gestire il rischio nel vostro portafoglio scegliendo investimenti adeguati.

Si tratta di concetti importanti e determinanti per il successo dei vostri investimenti. Quando vi rivolgete al vostro professionista finanziario, non dimenticate di mettere in agenda anche questi aspetti.