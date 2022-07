A Cura di: Juliette Alves, Gestore del fondo Comgest Growth Latin America di ComgestA maggio, l'indice MSCI Emerging Markets Latin America ha guadagnato il 6,5% in EUR (+8,2% in USD), trainato dai settori dell'energia e dei materiali, che rappresentano il 37% dell'indice, nonché dai titoli bancari.

A Cura di: *Juliette Alves, Gestore del fondo Comgest Growth Latin America di Comgest*

A maggio, l'indice MSCI Emerging Markets Latin America ha guadagnato il 6,5% in EUR (+8,2% in USD), trainato dai settori dell'energia e dei materiali, che rappresentano il 37% dell'indice, nonché dai titoli bancari. Tra i mercati con le migliori performance rappresentati nell'indice segnaliamo il Cile, conSoquimich in rialzo di oltre il 40% grazie al rincaro del litio.

Le banche centrali latino-americane continuano ad incrementare i tassi d'interesse a causa dei dati sull'inflazione superiori alle previsioni. In questo contesto, le strozzature nelle catene di approvvigionamento non sono d'aiuto, soprattutto a causa della situazione cinese, che mantiene una politica dei lockdown estremamente rigida, e della guerra in Ucraina, che probabilmente limiterà la fornitura delle materie prime agricole. Tenuto conto del peso delle materie prime nell'economia latino-americana, la crescita del PIL è rimasta invariata, nonostante la debolezza dei consumi, e gli economisti hanno rivisto al rialzo le stime del PIL brasiliano per il 2022.

Le cinque società che hanno contribuito maggiormente alla performance del fondo sono brasiliane e sono state sostenute dal forte apprezzamento della valuta e dai risultati positivi relativi al 1° trimestre 2022. L'EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte e ammortamenti) diLocaliza è cresciuto del 41% su base annua (a/a) e tutte e tre le divisioni aziendali hanno superato le stime. L'andamento della società è positivo in un contesto operativo difficile per la maggior parte delle società. La fusione di Unidas con Localiza, che comporta benefici in termini di sinergie, riduzione dei costi ed effetti fiscali, creerà le condizioni per generare una discreta crescita dell'EPS nel 2022 e nel 2023, indipendentemente da ciò che sta accadendo sul mercato in generale.

Il produttore di pasta di cellulosa e cartaKlabin ha registrato un buon andamento, nonostante l'apprezzamento della valuta. I risultati del 1° trimestre dell'anno sono stati incoraggianti, con un incremento dell'EBITDA del 35% a/a, ricavi in crescita del 28% e un'espansione dei margini EBITDA di 228 punti base. L'aumento dei prezzi della pasta di cellulosa ha compensato il calo dei volumi dovuto ai fermi impianto per manutenzione e a ritardi logistici. La carta e il kraftliner hanno registrato un ottimo andamento sia in termini di volumi sia di prezzi.

(AC - www.ftaonline.com)