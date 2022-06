La guerra tra Russia e Ucraina ha recentemente causato unsignificativo aumento dei prezzi delle materie prime e del settore energetico,alimentando ulteriormente un'inflazione già elevata. I titoli growth, inparticolare, hanno risentito dell'aspettativa di un aumento dei tassi diinteresse e della minaccia di recessione che li accompagna, mettendo indifficoltà sia le aziende che gli investitori. Relativamente alla situazioneattuale, Arnaud Cosserat, CEO di Comgest, società di asset managementindipendente e internazionale, ritiene che:

"Nell'area Euro, ad aprile l'inflazione si è attestata allivello record del 7,5%. Si tratta del livello più alto dal novembre 1984 -negli Stati Uniti e in molti mercati emergenti è ancora più alto. Nelle ultimesettimane, la combinazione di inflazione elevata e indebolimento della fiduciadei consumatori ha indotto molti investitori a disinvestire frettolosamente daititoli growth altamente valutati. Ciò è chiaramente visibile, ad esempio,nell'indice MSCI Growth, che dall'inizio dell'anno ha accumulato un ampio gapdi performance rispetto alla controparte value. Questi sviluppi hanno lasciatoil segno anche sulle nostre principali strategie: Europa, Globale, Giappone,Mercati Emergenti e USA. Ad esempio, la performance più debole del primotrimestre è stata in gran parte dovuta alla scarsa preferenza per i titoligrowth e ai forti guadagni nei segmenti delle materie prime, dei ciclici edell'energia. Settori in cui difficilmente investiamo a causa della mancanza diprevedibilità."

La crescita degli utili come driver di lungo periodo

La storia ha dimostrato più volte che il timore di unaumento dei tassi di interesse ha portato a ribassi nei titoli growth.Tuttavia, a ciò ha fatto seguito una ripresa delle società di qualità in gradodi generare una crescita degli utili per azione superiore alla media su unperiodo di tempo più lungo. In generale, i mercati tendono a sottovalutare lesocietà con un vantaggio competitivo forte e sostenibile e con una crescitadegli utili superiore alla media. Tuttavia, una crescita degli utili per azionesostenibile porta a un potenziale di rendimento superiore alla media con unrischio inferiore alla media. Questi titoli si distinguono nel loro settore peril potenziale di crescita indipendente dal ciclo economico, cosa che non molteaziende possono offrire.

Gestione del rischio strutturale

Alla luce delle numerose incertezze che attualmenteinfluenzano le decisioni degli operatori di mercato, un'attenta ricercabottom-up e una selezione prudente dei titoli si rivelano fondamentali per ilsuccesso. Tra l'altro, un'intensa attività di ricerca e processi decisionali digruppo garantiscono una valutazione completa del rischio. In modo indipendente,i risk managers dedicano particolare attenzione al monitoraggio della liquiditàdei titoli e dei portafogli. L'integrazione ESG consente inoltre di comprenderea fondo le aziende, rendendo ancora più semplice la valutazione della loroqualità. Questo è uno dei motivi per cui il nostro team ESG interno è cresciutofino a otto esperti.

A livello di singoli titoli, ASML, Novo Nordisk e Straumann,ad esempio, hanno buone prospettive di crescita sostenibile, anche in contestieconomici difficili. Infatti, essi dispongono di un vantaggio competitivoeconomico che va di pari passo con un elevato potere di determinazione dei prezzie con margini lordi elevati. Il potere di determinazione dei prezzi consentealle aziende di trasferire l'aumento dei costi e di continuare a investirenella propria competitività. Anche la leggenda degli investimenti WarrenBuffett una volta ha detto: "Se hai il potere di aumentare i prezzi senzaperdere il business a favore dei concorrenti, hai un'ottima azienda".

*ASML: Il valore della crescita *

ASML, azienda olandese specializzata in semiconduttori eleader di mercato nelle attrezzature per la litografia, è una delle nostreposizioni più importanti. Quando abbiamo aperto la nostra posizione in ASML nel2017, il titolo aveva un P/E di 32x. Facendo riferimento agli utili del 2020,il nostro prezzo di ingresso di allora corrisponde a un P/E di 19x oggi.Considerando le nostre previsioni per il 2025, il P/E scende addirittura a 7x.A lungo termine, la domanda di semiconduttori crescerà in modo dinamico, e conessa la domanda di dispositivi litografici. Questi dispositivi sono moltocomplessi e lo sviluppo di quelli di ultima generazione richiede più di undecennio. ASML investe molto in ricerca e sviluppo per poter lanciare sulmercato nuovi progetti. Attualmente è in fase di sviluppo un nuovo tipo didispositivo che costerà circa 350 milioni di euro, il doppio del costo deidispositivi attuali. Nel nuovo piano decennale, ASML prevede una crescita deiricavi a due cifre, sostenuta da ulteriori investimenti digitali e innovazionitecnologiche.

Novo Nordisk: Crescita attraverso l'innovazione

L'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk ha registrato unaumento delle vendite del 14% nel 2021, grazie alla gamma di prodotti GLP-1 peril trattamento del diabete e alle vendite di farmaci anti-obesità. Nel giugno2021, l'azienda ha inoltre ricevuto l'approvazione negli Stati Uniti per il suonuovo farmaco Wegovy, utilizzato per il trattamento dell'obesità, che in pochesettimane è stato richiesto più volte di quanto il suo predecessore abbia fattoin cinque anni. Con oltre 100 milioni di adulti affetti da obesità clinica solonegli Stati Uniti, la domanda è enorme.

Straumann: Acquisizioni strategiche

Negli ultimi anni, l'azienda svizzera è riuscita aposizionarsi sul mercato come fornitore specializzato di impianti dentali dialta qualità. Straumann ha ampliato questa nicchia attraverso acquisizionimirate, come l'acquisto di un'azienda brasiliana specializzata in impianti aprezzi scontati. Allo stesso modo, l'acquisizione di ClearCorrect, unproduttore di allineatori o apparecchi trasparenti, dovrebbe essere uno deiprincipali fattori di crescita nei prossimi anni. Le vendite nel primotrimestre del 2022 sono aumentate del 27% in tutte le regioni, superando del15% le aspettative.

I mercati stanno attualmente affrontando una maggiorevolatilità e gli investitori sono talvolta preoccupati da eventi e aspettativea breve termine. Le rotazioni settoriali, come quelle a favore dei titolivalue, sono espressione di questa speculazione. Tuttavia, restiamo convintiche, nel lungo periodo, i prezzi delle azioni dovrebbero tornare a essereorientati principalmente alla performance degli utili delle società.

