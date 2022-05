Compagnia dei Caraibi Società Benefit, azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 3 maggio 2022 ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati economico-finanziarial 31 marzo 2022, non assoggettati a revisione contabile.

Compagnia dei Caraibi Società Benefit, azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 3 maggio 2022 ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati economico-finanziarial 31 marzo 2022, non assoggettati a revisione contabile.

*Analisi dei ricavie considerazioni sul contesto *

**I *ricavi consolidati *al 31 marzo 2022 si attestano a circa 11,0 milioni di euro, in crescita di circa il 140% rispetto al 31marzo 2021(4,6milioni di euro) I risultati dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2022 disegnano l'efficacia del modello di business di Compagnia dei Caraibi e della capacità diresistere anche agli effetti sul lungo periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Edelberto Baracco, Presidente e Amministratore Delegato di Compagnia dei Caraibi commenta: "I risultati di questo primo trimestre sono estremamente positivi e confermano il trend in crescita, frutto diun presidio capillare del territorio e diuna selezione di spirits e vini di grande appeal. Selezione che si arricchisce ora di un portfolio di birre artigianali, grazie all'acquisizione di Right Beer S.r.l.

L'incremento deiricavi conferma una significativa crescita della Società, permettendoci di guardare con ottimismo al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi".

Posizione Finanziaria Netta

**Al 31 marzo 2022 la Posizione Finanziaria Netta è negativa (cassa netta) per un valore di circa 9,8 milioni di euro con una liquidità di cassa di circa 17milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta negativa al 31 dicembre2021 pari a 7,2 milioni di euro (al 31 marzo 2021 la Posizione Finanziaria Netta era positiva - debito netto - per un valore di circa 3,7 milioni di euro). Il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta e delle disponibilità liquide assume particolare rilevanza se si considera che èsolo parzialmente riferibile alla quotazione della Societàsul mercato Euronext Growth Milan. Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha constatato in n. 1.400.000 le PAS da convertire in azioni ordinarie nonché adottato il Modello 231/2001 ed il Codice etico e nominato l'Organismo di Vigilanza.

*Conversione in azioni ordinarie di n. 1.400.000 "Price Adjustment Shares" *

**Il Consiglio di Amministrazioneha deliberato,all'unanimitàe con il parere favorevole delleconsigliereindipendenti,la conversione integrale ed automatica delle n. 1.400.000 Price Adjustment Shares della Società("PAS"), detenute dal socio GEM S.r.l., in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria -codice ISIN IT0005453235 -ogni n. 1 (una) PAS detenutaai sensi dell'art. 7 dello Statuto.Per effetto di quanto sopra il capitale sociale della Società ammonta ad euro 5.000.000ed è costituito da 14.078.260 azioni ordinarie e 400.000 PAS.

In particolare, ai fini della determinazione della conversione, il Consiglio di Amministrazione ha redatto e approvato un prospetto PAS con indicazione dell'EBITDA PAS 2021 pari a 4,7 milioni di euro (il "Prospetto PAS 2021"),per il quale la società di revisione incaricata RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha rilasciato in data odierna il proprio parerefavorevole. L'ottima performance dell'esercizio ha permesso il completo superamento del valore stabilito dal "meccanismo di protezione", come previsto all'art. 7 dello statuto sociale e dall'assemblea straordinaria della Società in data 5 luglio 2021, ovvero del target prefissato pari a 3,0 milioni di euro.

Per maggiori informazioni si rimanda al "Prospetto PAS" disponibile entro i termini di legge sul sito della società www.compagniadeicaraibi.com, sezione "Investor Relations" e all'articolo 7 dello Statuto.

La Società comunicherà la variazione del capitale sociale e provvederà agli ulteriori adempimenti di legge nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Approvazione del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico e nomina dell'Organismo di Vigilanza

**Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato in data 3 maggio 2022 l'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione Aziendale" e del Codice Etico, predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001ed ha nominatoper il triennio 2022-2024 l'Organismo di Vigilanza nellepersonedell'Avv. Gabriele Pignatti Morano e del Dott. Gianluca Cristallo.

Il Codice Etico è disponibili sul sito web della Società www.compagniadeicaraibi.com. --- Si precisa che i risultati gestionali soprariportati non sono stati sottoposti a revisione e sono stati elaborati dalle strutture della Società esclusivamente al fine di dare all'organo amministrativo un'indicazione sull'evoluzione delle attività. Tali informazioni potrebbero variare – anche significativamente – ad esito dell'attività della Società di Revisione, nonché di rettifiche che dovessero essere necessarie.

