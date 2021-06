[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Beuc, federazione delle organizzazioni europee a difesa dei consumatori) si unisce alla Commissione europea nella causa contro Apple, in cui si accusa Cupertino di avere distorto la concorrenza nel mercato dello streaming musicale. Bruxelles aveva depositato un primo procedimento antitrust contro Apple in aprile, a seguito dei reclami presentati da Spotify. Secondo quanto riporta Reuters, Apple aveva rigettato le accuse spiegando che è stato il suo App Store a permettere a Spotify di diventare il primo servizio di streaming musicale in abbonamento al mondo. La Beuc, di cui per l'Italia fa parte per esempio Altroconsumo, ha dichiarato di essere stata autorizzata a partecipare come terza parte interessata nel procedimento antitrust.

(RR - www.ftaonline.com)