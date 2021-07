[Webinar Gratuito] Clicca qui ORA per scoprire come **GUADAGNARE 50€ OGNI GIORNO in 15 MINUTI senza perdere neanche un'occasione con la MIGLIORE strategia di TRADING su EUR/USD .

Secondo quanto comunicato dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, in giugno le esportazioni dalla Corea del Sud (sesto maggiore esportatore al mondo) sono rimbalzate del 39,7% annuo, in rallentamento però rispetto al 45,6% precedente (41,1% in aprile), quando era stata registrata l'espansione più decisa addirittura dall'agosto 1988. Il dato è comunque superiore al 35,1% del consensus del Wall Street Journal. Le importazioni sono invece salite del 40,7% annuo, contro il 37,9% precedente (33,9% in aprile) e il 33,4% atteso dagli economisti. Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale salito a 4,44 miliardi di dollari dai 2,94 miliardi precedenti (430 milioni in aprile), contro i 4,99 miliardi del consensus del Wall Street Journal. (RR - www.ftaonline.com)

