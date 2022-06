Secondo i dati preliminari diffusi da Bank of Korea (l'istituto centrale di Seoul) in aprile la bilancia delle partite correnti della Corea del Sud è scivolata in deficit per 0,08 miliardi di dollari, contro il surplus di 7,06 miliardi di marzo (6,42 miliardi in febbraio) e gli 1,91 miliardi dell'aprile 2021.