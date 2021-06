[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Secondo quanto comunicato dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, in maggio le esportazioni dalla Corea del Sud (sesto maggiore esportatore al mondo) sono rimbalzate del 45,6% annuo, in accelerazione rispetto alla precedente crescita del 41,1% (16,6% in marzo) ma sotto al 48,5% del consensus di Reuters. L'espansione dell'export si attesta comunque sui massimi dall'agosto 1988. Le importazioni sono invece salite del 37,9% annuo, contro il 33,9% precedente (18,8% in marzo) e il 40,5% atteso dagli economisti. Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale salito a 2,93 miliardi di dollari dai 430 milioni precedenti (4,13 miliardi in marzo). (RR - www.ftaonline.com)

