di Financial Trend Analysis

Il governo della Corea del Sud taglia l'outlook per la crescita del Pil nel 2022 e alza significativamente le stime d'inflazione a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime dovuta alla ripresa della domanda e all'embargo imposto dalla Ue alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Nel suo outlook semestrale il ministero di Economia e Finanza di Seoul ha peggiorato al 2,6% la stima di espansione dell'economia sudcoreana quest'anno contro il 3,1% previsto in dicembre. L'inflazione media è attesa al 4,7% contro il 2,2% del precedente outlook. Per il 2023 la crescita del Pil è stimata al 2,5% (3,0% l'inflazione media).

