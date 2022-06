Secondo quanto comunicato su base preliminare da Bank of Korea, la massa monetaria M2 di Seoul è salita in aprile del 9,4% annuo, contro il progresso del 10,8% di marzo (11,6% in febbraio), attestandosi a 3.

Secondo quanto comunicato su base preliminare da Bank of Korea, la massa monetaria M2 di Seoul è salita in aprile del 9,4% annuo, contro il progresso del 10,8% di marzo (11,6% in febbraio), attestandosi a 3.667.100 miliardi di won (pari a 2.719 miliardi di euro al cambio attuale). Su base mensile, rettificata stagionalmente, la massa monetaria M2 della Corea del Sud segna invece una crescita dello 0,6% contro il precedente ribasso dello 0,1% (0,6% era stato l'incremento registrato anche in gennaio e febbraio).

