Secondo quanto comunicato dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, in giugno le esportazioni dalla Corea del Sud (sesto maggiore esportatore al mondo) sono salite del 5,2% annuo, in deciso rallentamento rispetto al 21,3% di maggio (12,9% in aprile) e sotto al 5,4% della lettura preliminare diffusa a inizio mese. Si tratta comunque del ventesimo mese consecutivo di espansione. Le importazioni sono invece cresciute del 19,4% annuo, contro il precedente rimbalzo del 32,0% (18,6% in aprile), in linea con il dato flash. Il risultato è stato un deficit della bilancia commerciale aumentato a 2,58 miliardi di dollari dagli 1,71 miliardi di maggio (2,51 miliardi in aprile), contro i 2,47 miliardi della lettura preliminare.

