Attività manifatturiera della Corea del Sud in rallentamento.

di Financial Trend Analysis

Attività manifatturiera della Corea del Sud in rallentamento. In giugno l'indice Pmi stilato da S&P Global è infatti calato a 51,3 punti dai 51,8 punti di maggio (52,1 punti in aprile). Si tratta comunque del ventunesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione.

