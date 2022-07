Secondo quanto comunicato da Statistics Korea (l'ente statistico di Seoul), in giugno il tasso di disoccupazione, rettificato su base stagionale, è salito in Corea del Sud al 2,9% dal 2,8% di maggio (2,7% in febbraio, marzo e aprile).

Secondo quanto comunicato da Statistics Korea (l'ente statistico di Seoul), in giugno il tasso di disoccupazione, rettificato su base stagionale, è salito in Corea del Sud al 2,9% dal 2,8% di maggio (2,7% in febbraio, marzo e aprile). Il dato si confronta con il 3,6% del giugno 2021. La disoccupazione non rettificata è invece rimasta invariata sul 3,0% dei precedenti tre mesi (3,4% in febbraio), contro il 3,8% di un anno prima.

(RR - www.ftaonline.com)