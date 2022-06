Bank of Korea rivede al rialzo la stima per l'inflazione nel 2022. Secondo l'istituto centrale di Seoul, l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe registrare un'accelerazione superando il 5% per diversi mesi e andando oltre nell'intero esercizio i livelli toccati durante la crisi finanziaria (4,7% l'inflazione nel 2008). A inizio mese Statistics Korea aveva comunicato che in maggio il tasso d'inflazione è salito in Corea del Sud al 5,4% annuo dal 4,8% di aprile, sui massimi dal 5,6% dell'agosto 2008. Il dato ha superato per il quattordicesimo mese consecutivo il 2% di target della Bank of Korea.

(RR - www.ftaonline.com)