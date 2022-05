Secondo quanto comunicato da Bank of Korea, il Business Survey Index (Bsi, indice che misura le condizioni in cui operano le aziende sudcoreane) è sceso in maggio a 86 punti dagli 87 punti di aprile (84 punti in marzo).

Secondo quanto comunicato da Bank of Korea, il Business Survey Index (Bsi, indice che misura le condizioni in cui operano le aziende sudcoreane) è sceso in maggio a 86 punti dagli 87 punti di aprile (84 punti in marzo). L'outlook per giugno ha registrato un calo a 87 punti dagli 88 punti precedenti (85 punti in aprile). Su base rettificata stagionalmente l'indice è invece migliorato da 84 a 85 punti mentre l'outlook di giugno è rimasto invariato sugli 85 punti di maggio.

(RR - www.ftaonline.com)