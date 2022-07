La Bank of Korea ha reso noto questa mattina che in Corea del Sud il Pil ha fatto registrare una crescita dello 0,7% (dato destagionalizzato) su base trimestrale nel secondo trimestre del 2022.

di Financial Trend Analysis

La Bank of Korea ha reso noto questa mattina che in Corea del Sud il Pil ha fatto registrare una crescita dello 0,7% (dato destagionalizzato) su base trimestrale nel secondo trimestre del 2022. Il dato è superiore alle stime degli analisti pari a +0,4% ed in crescita rispetto al +0,6% del trimestre precedente. Su base annuale la crescita è stata del 2,9% rispetto alle attese pari a +2,5%.

(AC - www.ftaonline.com)