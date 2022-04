Secondo quanto reso noto su base preliminare da Bank of Korea, in marzo i prezzi alla produzione sono cresciuti in Corea del Sud dell'8,8% annuo, in moderata accelerazione rispetto all'8,5% di febbraio (8,9% in gennaio).

Secondo quanto reso noto su base preliminare da Bank of Korea, in marzo i prezzi alla produzione sono cresciuti in Corea del Sud dell'8,8% annuo, in moderata accelerazione rispetto all'8,5% di febbraio (8,9% in gennaio). Su base sequenziale l'indice è invece salito dell'1,3% contro lo 0,5% precedente (1,1% in gennaio).

