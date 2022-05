Secondo quanto reso noto su base preliminare dalla Bank of Korea, in aprile l'indice dei prezzi all'export ha registrato una crescita del 21,4% annuo, in rallentamento rispetto al 23,4% della lettura finale di marzo (20,5% in febbraio).

Secondo quanto reso noto su base preliminare dalla Bank of Korea, in aprile l'indice dei prezzi all'export ha registrato una crescita del 21,4% annuo, in rallentamento rispetto al 23,4% della lettura finale di marzo (20,5% in febbraio). Si tratta comunque della quindicesima espansione consecutiva dopo una striscia di contrazione durata venti mesi. L'indice dei prezzi all'import è invece rimbalzato del 35,0% annuo, contro il 35,9% precedente (30,7% in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)